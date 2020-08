AQUIDAUANA-MS (Correspondente) – Geraldo Vória, Gestor de atividades do DETRAN-MS morreu na manha de hoje (14), no Hospital Regional da Cidade, com suspeita de coronavírus. Os exames da causa morte está sendo aguardados. Geraldo Vória (64) era natural de Governador Valadares/MG, servidor público em MS. Gestor no DETRAN e também professor ante de assumir o órgão estadual. Vória também atuava como locutor.