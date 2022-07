O Vice-Diretor da Ejud-MS, Des. Vilson Bertelli, gestor do Programa de Residência Judicial, esteve novamente no Fórum da Capital, cumprindo o compromisso de dar continuidade ao acompanhamento, in loco, da prática da atividade dos residentes judiciais. O magistrado foi recepcionado e acompanhado pela juíza Denize de Barros Dodero, diretora do Foro.

As visitas periódicas são realizadas de acordo com o planejamento de avaliação do programa de residência judicial e a primeira foi realizada em maio, quando o desembargador mencionou que o funcionamento nos gabinetes dos juízes estava de acordo com o perfil que havia sido traçado para a proposta e metas almejadas.

Assim, durante a 2ª fase de visitações, o magistrado pode reafirmar a primeira análise. “Tenho constatado que está sendo um sucesso imenso. A proposta da residência é de que o residente contribua com sua força de trabalho e tenha um aprendizado acompanhado de perto pelo juiz. Isso está sendo bem destacado: a interação entre o residente, o juiz e os assessores”.

Ressalte-se que o gestor do Programa de Residência Judicial começou com a visita na 2ª Vara Cível, onde a residente Bruna Luciano de Freitas Santos é orientada pelo juiz Paulo Afonso de Oliveira. Bruna afirmou que atuar em uma vara produtiva tem ajudado nos estudos e que participar do processo seletivo foi sua melhor decisão.

O juiz compartilhou a satisfação com a iniciativa conjunta do TJMS, Esmagis e Ejud. “Conseguimos agregar um profissional a mais ao nosso quadro de servidores e tem nos ajudado sobremaneira, contribuindo todo dia para aumentar a produtividade da vara, ainda que seja provisória”, explicou Paulo Afonso.

Na sequência, a visita foi realizada na a 1ª Vara de Família e Sucessões, que tem como residente Mirelly Fialho Silva, orientada pela juíza Saskia Elisabeth Schwanz. E para finalizar, Bertelli esteve na 1ª Vara Criminal, onde o juiz Roberto Ferreira Filho orienta a residente Aline Batista Quevedo. Nestas, o desembargador pode ouvir os relatos e anseios proporcionados pelo funcionamento do programa tanto dos juízes quanto dos residentes.

Saiba mais – Residência Judicial é uma atividade de aprendizado auxiliada por meio de bolsa de estudo mensal no valor de R$ 2.500,00, prestada pelo Poder Judiciário de MS, sem vínculo empregatício ou encargos trabalhistas. Parte das atividades é cumprida em gabinete, supervisionadas por um magistrado orientador, e a outra, sob a responsabilidade da Esmagis.

Ao término da participação no programa, o Residente Judicial receberá certificado expedido pelo Tribunal de Justiça, valendo como prova de atividade jurídica. O preenchimento das vagas é feito de acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária. Até o momento, foram realizados dois processos seletivos para ingresso no programa.

Ressocialização – Aproveitando sua passagem pelo Fórum de Campo Grande, o Des. Vilson Bertelli visitou também as reeducandas, que são detentas que trabalham no Núcleo de Digitalização da instituição. Elas atuam desde 2019 no local e sua inserção no mercado de trabalho possui o objetivo de promover a ressocialização.