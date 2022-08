Reconhecido nacionalmente pelas iniciativas inovadoras implementadas em Nova Andradina, como a primeira Fundação de Inovação e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, a Finova, o ex-prefeito Roberto Hashioka apresenta em seu Plano de Trabalho como candidato à Deputado Estadual, propostas com enfoque na área.

Entre os projetos elencados, está a atração de empresas de alta tecnologia para o Estado, além da implantação de sistemas digitais na área da Saúde, a criação de núcleos de criatividade para estimular novas técnicas e utilização de novas tecnologias de ensino nas escolas estaduais, além da integração digital de informações de segurança pública regionais e a utilização de aplicativos para facilitar o acesso e interatividade da população com os sistemas regionais de Segurança Pública.

“Com articulação, por meio de projetos de lei e atuação política, queremos um MS incubador de startups, que aqui instalados trarão inovação, irão suprir um gap de necessidades da cadeia estadual de tecnologia, além de gerar novos empregos, trazer novas oportunidades de negócios, geração de renda e recolhimento de impostos para o governo”, enfatiza.

Em relação à saúde, Hashioka destaca que o Estado pode ampliar o potencial e as iniciativas na área de biotecnologia e nanotecnologia. “Essas tecnologias do futuro são decisivas para melhorar a qualidade de vida e o bem estar da população”, reforça, destacando ainda que as propostas na área de inovação e tecnologia também estão presentes em demais áreas do Plano de Trabalho, a exemplo da Segurança Pública e da Educação.

“Implementamos práticas bem sucedidas em Nova Andradina. Criamos a ambiência favorável para promover inovação nos negócios, nas universidades e na Gestão Pública. Como resultado, fomos premiados pelo Sebrae Estadual e Nacional, um resultado significativo de todo esse trabalho que fizemos e que queremos fomentar na Assembleia Legislativa”, frisa.