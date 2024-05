Gian Marcos anuncia que é pré-candidato a vereador em Coxim

Gian Marcos (Solidariedade), servidor público municipal por 19 anos é uma pessoa conhecidíssima na cidade de Coxim, pelo seu trabalho comunitário, pois foi presidente do bairro Nova Coxim e da União Coxinense das Associações de Moradores (UCAM), ministrou aula na Guarda Municipal e, Juntamente com sua esposa Cris Soares e um grupo de amigos parceiros, há 24 anos, desenvolvem também o “PROJETO CHÁ DE BEBE COLETIVO ACOLHENDO O RECÉM NASCIDO” que contribuem com as mamães grávidas que necessitam de ajuda para acolher seu bebê.



Gian Marcos entende que pode fazer mais pela população, por meio de um trabalho político voltado para a comunidade em geral e principalmente aos menos favorecidos, com a prática de ações públicas que venham contribuir para melhorar a qualidade de vida do povo coxinense e, por tudo isso, filiou-se ao partido Solidariedade e, hoje é pré-candidato a vereador.



Lembramos ainda que, a sua veia comunitária não o deixa ficar longe e ausente das ações sociais e, atualmente, Gian Marcos e Cris Soares auxiliam população de Coxim em marcação de consultas, exames e outros procedimentos que possam auxiliar as pessoas que os procuram em suas necessidades relacionadas a saúde do cidadão.