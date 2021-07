Os projetos de incentivo à leitura do vereador Ronilço Guerreiro estão em todos os cantos de Campo Grande e distribui mensalmente mais de 10 mil livros. Esses livros são enviados para todos os terminais de ônibus da Capital, entregues na Freguesia do Livro que está indo às feiras da cidade ou podem ser encontrados em qualquer lugar da cidade quando Guerreiro sai esquecendo livros nos carros estacionados.

Todos esses projetos, além da Gibicicleta, Vanteca e Livros Carentes, são ligados à Gibiteca Mais Cultura, que tem mais de 20 anos de história fomentando nas crianças, adolescentes e adultos o amor pela leitura, não apenas pelos quadrinhos, mas pela literatura em geral. Localizado no Bairro Seminário, a Gibiteca recebe diariamente centenas de crianças para momentos lúdicos e reforço escolar, porém precisa de padrinhos para seguir com esses atendimentos e desenvolvimento de seus projetos.

“Livro parado não conta história, por isso todos os livros que recebemos encaminhamos para os projetos espalhados pela cidade. Nos terminais, por exemplo, a população pode pegar livros, mas também doar livros. E precisamos de muita doação, para que o nosso sonho de fazer de Campo Grande uma cidade de leitores siga cada vez mais próximo”, comentou Guerreiro.

Para ser padrinho da Gibiteca tem três formas: Padrinho provedor que é uma doação em dinheiro que ajuda na manutenção do espaço físico da Gibiteca, no custeio das contas de água, luz, telefone, internet, monitoramento, etc. Os valores a serem doados são R$ 50,00, R$100,00 ou R$ 200,00. Outra forma é o Padrinho Social, onde o doador ajuda na ação social que a Gibiteca desenvolve junto à comunidade, com a doação de alimentos, roupas, calçados e utensílios que possam ajudar as famílias vulneráveis, neste caso podem ser doados cesta básica, roupas e calçados, além de utensílios.

E, para manter os projetos de leitura, os livros e gibis não podem faltar. O Padrinho doação ajuda a fazer de Campo Grande uma cidade de leitores, pois livros parados não contam histórias. Podem ser doados qualquer tipo de livro: Literatura, Infantis, Didáticos, Religioso e Técnico.

Guerreiro destaca a importância dessas doações. “A Gibiteca não recebe nenhum tipo de verba pública, tudo é feito através de parcerias e benfeitores que ajudam a manter o projeto, mas na Pandemia caiu muito esse apoio e precisamos aumentar o número de padrinhos para manter Vanteca e o local”, comentou Ronilço.

SEJA UM PADRINHO

Faça uma doação e nos ajude a manter os nossos projetos de incentivo à leitura em Campo Grande. Juntos estamos fazendo de Campo Grande uma cidade de leitores.

Sociedade Comunitária Gibiteca – Chave PIX: CNPJ – 05.100.635.0001/84