Gilson & Júnior e Alma Serrana animam a 7º Festa do Queijo de Rochedinho

A diversão musical está garantida para a 7ª Festa do Queijo, que vai acontecer neste sábado (8), a partir das 16h, na Praça de Rochedinho, localizada na Rua Guia Lopes, s/n. Realizada anualmente, a festa atrai milhares de visitantes e se consolida como um evento de sucesso em vendas e muita diversão. Para quem ama um arrasta pé, pode marcar a festa na agenda porque a dupla Gilson & Júnior e Alma Serrana já confirmaram presença.

Com previsão de subir ao palco às 18h30, a dupla Gilson & Junior já está com mais de 20 anos de carreira e tem vários sucessos musicais consagrados, misturando a atitude sertaneja, estilo próprio e humor musical. O primeiro grande sucesso, gravado ao vivo em 2001, foi ‘’Carminha’’. O hit alavancou a carreira da dupla e foi o ponto de partida para eles conquistarem o Mato Grosso do Sul e o Brasil.

Já o Grupo Alma Serrana está previsto para começar a tocar às 21h. A banda marcou presença em diversos programas de TV em rede nacional e traz um setlist de canções com a força da tradição gaúcha. É o convite certo para continuar o baile ao som do verdadeiro vaneira.

“A Festa do Queijo, que já é tradição em Rochedinho, agrega o que há de melhor em um evento cultural e turístico. É uma ocasião que valoriza a gastronomia local, o artesanato, que movimenta a economia do distrito e oferece música e entretenimento para todos que participam. Nesta 7° edição contaremos com a participação da dupla Gilson e Junior e fechamos a noite com o grupo Alma Serrana. É uma oportunidade ímpar para mostrarmos o potencial da região e valorizarmos os produtores locais”, salienta a secretária municipal de Cultura e Turismo, Mara Bethânia Gurgel.

Vem participar dessa grande festa, organizada pelas secretarias de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) e de Cultura e Turismo (Sectur) em parceria com a Subprefeitura de Rochedinho. É neste sábado (8), a partir das 16h, na Praça de Rochedinho, localizada na Rua Guia Lopes, s/n. O distrito de Rochedinho localiza-se a pouco mais de 24 quilômetros de Campo Grande.