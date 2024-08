Gilson Martins lança candidatura a vereador em Campo Grande

Na noite de ontem, dia 20, em um grandioso evento no bairro Caiçara, Gilson Martins lançou sua candidatura a vereador pelo MDB, com a presença do ex-governador André Puccinelli e do deputado estadual Junior Mochi. O evento contou também com a participação do presidente da Fenaspen, Fernando Anunciação, e do Sindicato dos Policiais Penais, André Santiago e representando o candidato a prefeito Beto Pereira, o assessor Thiago Gonçalves.

Gilson Martins é policial penal estadual há mais de 30 anos. Junto com a família, fez história no ramo empresarial estabelecido na região do grande Caiçara, sendo uma das conveniências mais bem montadas da cidade.

Antes de se descompatibilizar do cargo público, trabalhava na assessoria do deputado estadual Junior Mochi, atendendo não somente à população de Campo Grande, mas também a de todo o MS.

Sua decisão de disputar uma das vagas de vereador de Campo Grande passou pelo crivo da família, amigos e seguidores. Seu objetivo é ajudar toda a população campo-grandense, exercendo um mandato transparente, ético e pautado nos interesses da sociedade. Para sua categoria de policiais penais, o mandato trará legitimidade e representatividade política nas pautas de interesses coletivos.