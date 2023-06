Giro do Milho: consórcios com capins e crotalária serão tema de palestra

A data para a 11ª edição do Giro do Milho Copasul já está confirmada. O evento será realizado no dia 21 de junho em Naviraí, quando os participantes percorrerão um trajeto de cerca de 110 km passando por propriedades da região de Naviraí e Itaquiraí, contando com pausas nas estações com palestras e apresentação de variedades de milho e sorgo.

Uma das palestras confirmadas será ministrada pelo engenheiro agrônomo Túlio Porto, mestre em produção vegetal e atualmente diretor, pesquisador e consultor agronômico na Grower Consultoria Agrícola, além de ser produtor rural na T&T Agro. O tema da apresentação será “Manejo de consórcios com o milho safrinha”.

De acordo com o consultor, sua palestra está dividida entre os tópicos diferentes consórcios na cultura do milho e disponibilidade para as próximas culturas. Em entrevista à Copasul, Porto resumiu alguns dos benefícios do sistema.

“O plantio consorciado pode melhorar a área para próxima safra. Isso se deve ao fato de que ele fornece maior quantidade de matéria orgânica, o que irá auxiliar na reciclagem de nutrientes (fertilizantes), aumentando a disponibilidade para a cultura do milho. Além do mais, algumas alternativas de consorciamento podem auxiliar na redução da população de nematoides”, antecipou.

Entre as plantas que podem ser utilizadas e que serão abordadas na palestra do agrônomo estão braquiárias, panicuns e Crotalaria spectabilis. Neste contexto, Porto irá auxiliar o agricultor a adequar alguns dos principais erros na implantação do consórcio com milho safrinha, que são, segundo o especialista, adubação e manejo de pragas e doenças.

Porto lembrou ainda que dentro da apresentação há um momento para tirar dúvidas sobre consórcio de milho safrinha com braquiária. “Há uma abordagem sobre a melhor forma de manejo desse tipo de consorciamento, que engloba forma de plantio, travamento da braquiária e os benefícios da braquiária para o milho safrinha”, acrescentou.

PROGRAMAÇÃO

O Giro do Milho acontecerá dia 21 de junho e começa com o raiar do dia, com o credenciamento e café da manhã marcado para as 6h30 na Arec, em Naviraí. Os participantes se dividirão em dois grupos, partindo com seus veículos para as estações de campo. Um dos grupos seguirá para a estação de manejo de consórcios, com a palestra de Túlio Porto Gonçalo sobre consórcios com milho safrinha, na Fazenda Santa Marta, enquanto o outro grupo será direcionado para as estações nas fazendas São Francisco e Entre Rios, com palestras de Ademir Calegari sobre plantas de cobertura, em trincheira, e oportunidades e desafios para a expansão da cultura do sorgo, com André Lourenção, respectivamente.

Depois das palestras do período da manhã, haverá um ponto de encontro entre os dois grupos no almoço, que será servido no barracão da Fazenda Marialva, do Grupo Antonini. No período da tarde, os grupos invertem o percurso.

A inscrição no Giro do Milho 2023, da Copasul, é gratuita e pode ser feita pelo link a seguir: