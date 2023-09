Giselle aconselha Camila Jara a continuar na Câmara e promete disputa pela prefeitura

A advogada Gisele Marques (PT) não está disposta a desistir da candidata à Prefeitura de Campo Grande. Ela mantém o nome e aconselha a concorrente a continuar em Brasília.

“Estou nesse processo de construção desde o início do ano e sinto que tenho o apoio da militância petista. A Camila está fazendo um bom trabalho em Brasília, e acredito ser importante ela se dedicar a completar o mandato para o qual foi recentemente eleita”, opinou.

A candidata do PT ao governo na última eleição está empolgada e aposta na militância para ser a escolhida.

Estamos discutindo um projeto que possa mudar a vida das pessoas em Campo Grande. A tarifa zero é uma bandeira que estou defendendo fortemente. Pretendo eliminar a cobrança da tarifa do transporte coletivo, através da retomada desse serviço pela prefeitura de Campo Grande. Eu estou empolgada para defender o projeto de transformação que Campo Grande precisa, com mais vagas nas creches, serviços de saude de qualidade e tarifa zero no transporte coletivo, como já acontece em outros municípios governados pelo PT”, ressaltou.

O partido tem uma reunião na segunda-feira para tentar chegar a um consenso, antes da plenária que acontece no dia 23. O diretório nacional aconselhou o partido a lançar candidatos no maior número de municípios.

Sem Zeca do PT, que desistiu, o partido tem como pré-candidatas a deputada federal Camila Jara, Giselle Marques, e as professoras Eugênia Portela e Bartô.

