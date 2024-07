Gissley precisa de ajuda com tratamento pré-bariátrica e lipedema

Gissley Nalú, tem 48 anos e mora em Campo Grande-MS, ela sofre de obesidade há cerca de 20 anos, lidando com problemas pulmonares e cardíacos, além de lipedema e fibromialgia. Em 2020 ela pesava 215 kg, e hoje ela pesa 178 kg, conseguindo emagrecer 54 kg, com ajuda de nutricionista e plano alimentar.

Porém, por conta das comorbidades e do lipedema, ela voltou a ganhar peso, mas está revertendo esse quadro com a ajuda da equipe médica. Gissley procurou ajuda há muitos anos no SUS – Sistema Único de Saúde, para realizar a cirurgia, e apenas em abril de 2024 recebeu a ligação sobre a vaga para cirurgia bariátrica.

Agora, para poder realizar a tão sonhada cirurgia, Gissley precisa seguir um plano alimentar para emagrecer, desinflamar seu corpo, e reduzir o lipedema. O custo do tratamento é cerca de R$ 500,00 reais por mês, além de alguns suplementos e exercícios de hidroginástica recomendados pelo fisioterapeuta.

Gissley conta que sempre foi ativa, sempre trabalhou, mas a obesidade afeta o seu rendimento. “Sempre cuidei dos meus três filhos, mas hoje tenho várias comorbidades, preciso com urgência desse tratamento para poder fazer a cirurgia o quanto antes”. Hoje, a renda dela é apenas um salário mínimo.

Todos podem ajudar através da Donativa, que é uma plataforma de crowdfunding, que não possui fins lucrativos e não cobra taxas. Atualmente tem mais de 100 projetos ativos do Brasil inteiro, que beneficiam milhares de pessoas. Todos podem ajudar, a partir de R$ 10,00 já é possível fazer uma doação.

A plataforma é on-line, segura, potente e estruturada para abrigar projetos em diversas modalidades.

