Glenn vê censura contra Monark e diz que Brasil é laboratório para autoritarismo no mundo

O jornalista Glenn Greenwald, utilizou o Twitter para denunciar o que ele vê como crescente regime de censura no Brasil.

“Não posso enfatizar o quão extremo e despótico se tornou o regime de censura no Brasil. Isso importa não apenas porque o Brasil é relevante, mas porque a União Europeia, Canadá e Estados Unidos estão estudando-o como um laboratório para ver até onde podem ir”, escreveu Greenwald.

O jornalista se referia ao comunicador Monark, apontado por ele como o “Joe Rogan brasileiro”. Monark agora está silenciado, enfrenta uma investigação criminal e foi multado em cerca de 75 mil dólares por suposta má conduta online. Segundo Glenn, tudo isso ocorreu “sem qualquer processo legal justo”. Confira:

Can’t overstate how extreme and despotic Brazil’s censorship regime has become. It matters not just because Brazil matters, but because the EU and Canada/US are studying it like a lab to see how far they can go.

“Brazil’s Joe Rogan” is now completely silenced and destroyed:🇧🇷

— Glenn Greenwald (@ggreenwald) August 3, 2023