Goiás supera Gimnasia La Plata na Argentina e vence primeira na Sul-Americana

O Goiás venceu pela primeira vez na Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (4), o Esmeraldino aproveitou a vantagem numérica em campo para bater o Gimnasia La Plata, no Estádio Juan Carmelo Zerillo, em La Plata, na Argentina, por 2 a 0.

Depois de um primeiro tempo sem gols, o Goiás ficou em vantagem numérica após Mastrángelo cometer pênalti. Na cobrança, Vinícius abriu o placar.

O segundo gol do Goiás também saiu em cobrança de pênalti. Desta vez, Matheus Peixoto balançou as redes e deu números finais à partida.

Com a vitória, o Goiás chegou a cinco pontos na Copa Sul-Americana e assumiu a liderança provisória do grupo. A equipe brasileira pode ser ultrapassada por Universitario, do Peru, ou Santa Fe, da Colômbia, que se enfrentam. Os dois times têm quatro pontos.

Na próxima rodada, o Goiás jogará em casa, contra o Universitario. A partida será realizada em 23 de maio.