Goiás tem elevação de 37,8% na produção de milho 2ª safra

De acordo com os dados disponibilizados, a produção de soja no Brasil ficou em torno de 154,8 milhões de toneladas, um aumento de 0,76% comparado à estimativa de abril. Esse aumento pode ser visto devido a finalização da colheita no sul do país, onde estava atrasada, tornando possível direcionar corretamente as estimativas.

Para o estado de Goiás ocorreu aumento na produção, indo para 17.7 milhões de toneladas, alta de 2,0% no comparativo com a safra anterior. Este acréscimo é consequência da elevação das áreas plantadas. Entretanto, a produtividade deste ciclo teve um decréscimo de -1,5%, consequência da estiagem no começo da semeadura, e manejo fitossanitário limitado no final do ciclo, devido às precipitações.

Para a produção de milho 2ª safra no Brasil, o novo levantamento apresentou uma variação positiva, indo para 96.1 milhões de toneladas. Para a produção total do cereal, ocorreu aumento de 11% em relação à safra passada, indo para 125.5 milhões de toneladas.

Em Goiás, a produção teve aumento de 37,8% na segunda safra, comparado à safra passada. Sendo estimada em 10.8 milhões de toneladas, um crescimento significativo, visto o atraso no plantio. No entanto, ocorreu queda de -2,3% nas áreas destinadas ao milho safrinha. Já a produtividade se manteve em 6.411 kg/ha, uma alta de 41%, comparado à safra anterior.

Em fase final do milho 2° safra, e com os preços derretendo no mercado, os produtores vêm voltando a atenção para a comercialização, e os armazéns, que estão cheios.