AMAMBAI-MS (Correspondente) – Um Gol prata que seguia para SP com maconha e skank foi apreendido na MS-156 carregado com 10,7 Kg de maconha e 17,8 Kg de skank. Os policiais deram ordem de parada ao motorista, um jovem de 21 anos de idade, que seguia no sentido Amambai/Caarapó juntamente com um passageiro, de 44 anos de idade. Durante a vistoria, os militares localizaram o entorpecente em compartimentos ocultos do veículo.

Os homens disseram que foram contratados por um homem em São Paulo/SP para pegarem a droga em Amambai. Durante a checagem dos dados pessoais constatou-se que o passageiro possuía um Alvará de Soltura expedido, pela Vara Criminal de Matelândia/PR, no dia 17 de setembro de 2020. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Amambai, onde os dois homens permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.

