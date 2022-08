O jogador de futebol que atualmente joga no Atlético Carioca, equipe da cidade de São Gonçalo, alega uso indevido de imagem no livro Indefensável: O Goleiro Bruno e a História da Morte de Eliza Samudio, publicado em 2014. Na petição, a defesa alega que Fernandes não recebeu “um centavo” pela obra.

O caso corre na 31ª Vara Cível do Rio de Janeiro. Uma audiência de conciliação está marcada para 15 de setembro. Procurada pela Notícias da TV, a Editora Record (que não tem ligação com a emissora de TV Record) afirmou que “se pronunciará nos autos do processo”.

Em julho, o juiz Paulo Roberto Campos Fragoso negou um pedido da defesa do ex-goleiro para suspender a venda dos livros em caráter de urgência. O magistrado explicou que uma decisão só pode ser tomada após o julgamento da ação.