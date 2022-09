A dentista Ingrid Calheiros, esposa do goleiro Bruno, divulgou recentemente um vídeo nas redes sociais, com um pedido ajuda para arrecadar dinheiro para o jogador de futebol. Com o objetivo de sanar a pensão alimentícia do filho que teve com modelo Eliza Samudio, assassinada em 2010, a companheira do atleta fez um apelo nas redes sociais.

Surpreendentemente, o vídeo do apelo viralizou, e a vaquinha virtual arrecadou mais de 20 mil reais com poucos dias no ar. Com a dívida correndo, e com o risco de ser preso, Bruno desapareceu com o dinheiro arrecadado com a ajuda de mais de 180 mil apoiadores, que se mobilizaram na web.

De acordo com a jornalista Gaby Cabrini, do programa Fofocalizando, do SBT, o oficial de Justiça foi até o endereço de Bruno em três momentos diferentes: 23, 27 e 29 de agosto. Em nenhuma dessas datas, o ex-goleiro foi encontrado para receber o pedido de prisão expedido pela 1ª Vara da Família de Cabo Frio (RJ). O ex-atleta deve R$ 90 mil de pensão à família de Eliza Samudio.

Ainda segundo Gaby Cabrino, o oficial de Justiça informou que o endereço que consta no processo estava “abandonado”. A jornalista explicou que a casa estava completamente vazia e sem nenhum carro na garagem. Sônia Moura, mãe de Eliza, informou que o dinheiro arrecadado na vaquina online criada pela nova esposa de Bruno não foi entregue à família.

O programa entrou em contato com a advogada que representa o goleiro Bruno, mas ela não respondeu os questionamentos, nem disse se o endereço que consta no processo está correto. Gaby Cabrini reforçou, ainda, que enviou uma mensagem para Bruno nas redes sociais e que ele chegou a visualizar o recado, porém, também não quis responder os questionamentos.

Goleiro Bruno tenta diminuir pensão

Veio à tona recentemente um pedido de acordo na Justiça, do goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza tentando diminuir uma dívida de R$ 90 mil para R$ 30 mil, valores referentes a pensão que tem com o filho, Bruninho, que teve com Eliza Samudio, que ficou cerca de 12 anos sem receber o auxilio do pai.

O ex-jogador do flamengo, que foi condenado pelo homicídio triplamente qualificado da Eliza, crime ocorrido há 12 anos, teve ordem de prisão expedida pela Justiça do Rio de Janeiro no início de agosto de 2022, pela falta do pagamento do valor, que foi determinado pela Justiça de Mato Grosso do Sul.