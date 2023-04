Goleiro titular do Grêmio não enfrenta Cruzeiro por indisciplina; entenda

A presença do nome de Gabriel Grando entre os titulares do Grêmio para enfrentar o Cruzeiro, na noite deste sábado (22), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, foi a grande surpresa no Tricolor Gaúcho. Titular da posição desde o início da temporada, Adriel ficou no banco de reservas por uma série de episódios de indisciplina.

De acordo com Paulo Caleffi, vice-presidente de futebol do clube gaúcho, o goleiro havia sido alertado sobre a insatisfação dos gestores com as atitudes. A gota d’água teria sido uma entrevista concedida sem a autorização da assessoria de imprensa.

“O Adriel vinha descumprindo há alguns dias algumas normas do clube. Foi alertado diversas vezes pelo Renato Gaúcho e comissão técnica. O último episódio foi ter dado uma entrevista sem qualquer consentimento do clube, falando de parte tática da equipe. Ele passou por cima da nossa assessoria de imprensa. Conversamos com o Renato e entendemos que era o momento de dar um basta”, disse à Rádio Gaúcha.

Formado nas categorias de base do Grêmio, Adriel assumiu a titularidade do Tricolor Gaúcho nesta temporada. O jovem de 22 anos ganhou destaque na semifinal no Estadual, quando defendeu duas cobranças na disputa de pênaltis contra o Ypiranga de Erechim.

A escalação de Grando foi a única surpresa na escalação de Renato Gaúcho para enfrentar o Cruzeiro na noite desta sábado, no Independência. O restante da equipe já era esperada. O time começou com: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann, Diogo Barbosa; Lucas Silva, Bitello, Nathan, Cristaldo; Vina e Suárez.