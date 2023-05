Golpe da troca de cartão: Idoso cai em armadilha e perde R$ 331 no bairro Nova Lima

Um idoso de 73 anos, residente no bairro Jardim Colúmbia, foi vítima de um golpe em um supermercado localizado na rua Jeronimo de Albuquerque, no bairro Nova Lima. Segundo informações fornecidas pela vítima à polícia, o prejuízo totalizou R$ 331 reais.

De acordo com o relato dos idosos às autoridades policiais, o incidente ocorreu quando ele foi ao caixa eletrônico para realizar um saque em sua conta corrente. Enquanto processava a transação, um homem desconhecido aproximou-se dele e chamou sua atenção, alegando que havia deixado cair um papel próximo ao terminal.

O desconhecido demonstrou interesse em ajudar o idoso, pedindo-lhe para colocar as digitais no terminal. A vítima, confiando na boa intenção do indivíduo, seguiu suas instruções e saiu do supermercado sem suspeitar de qualquer irregularidade.

No entanto, ao retornar ao estabelecimento para realizar outro saque, o idoso notou que não havia mais saldo disponível em sua conta. Além disso, percebeu que seu cartão havia sido trocado pelo golpista, resultando em um prejuízo financeiro significativo. Embora o caso tenha ocorrido em abril, somente nesta quarta-feira (17/05) a Polícia Civil foi notificada.

A prática desse tipo de golpe é conhecida como “troca de cartão” e envolve a substituição sorrateira do cartão da vítima por um cartão falso ou roubado, permitindo aos criminosos acesso indevido à conta bancária e aos fundos da vítima.

A Polícia Civil está investigando o caso e trabalha para identificar o suspeito. As autoridades ressaltaram a importância de redobrar atenção ao utilizar caixas eletrônicos ou ao lidar com desconhecidos em estabelecimentos comerciais, evitando compartilhar informações pessoais e bancárias com terceiros.