Homem de 31 anos, morador no Jardim Noroeste, em Campo Grande, responde ação penal por estelionato após comprar três RGs falsos pela internet, por R$ 3 mil, e sair abrindo contas em bancos. O objetivo dele era consumir os créditos concedidos, mas sem compromisso algum com pagamento, já que as dívidas estariam em nome de outras pessoas.

Conforme denúncia oferecida pelo MPMS (Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul), os fatos ocorreram em outubro de 2019. Com a identidade falsificada, ele foi até um banco localizado na Avenida Eduar Elias Zahran, onde abriu uma das contas. No entanto, os funcionários desconfiaram da documentação e acionaram a polícia.

No dia seguinte, quando ele retornou à agência, foi abordado por uma equipe da Polícia Militar. Com ele, havia uma identidade falsa, celular e cartões em nome de terceiros. Ele estava acompanhado de duas pessoas que, segundo ele, eram apenas acompanhantes e não tinham nada a ver com os crimes por ele praticados.

Diante dos fatos, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi instaurado inquérito. Em seu interrogatório, o réu disse ter comprado os RGs pela internet e, desta forma, abriu uma conta na agência da Zahran, em outra da Rua Rui Barbosa e em uma terceira no município de Rondonópolis, no Mato Grosso.

O processo tramita na 3ª Vara Criminal da Capital e, durante as alegações finais, o MPMS reforçou as acusações e pediu a condenação por estelionato, citando que o réu já tem passagens por outros delitos e, inclusive, já foi condenado por violência doméstica. Ele ainda não apresentou suas alegações finais.