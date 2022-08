Golpista “Don Juan” engana idosa de 74 anos com falsa promessa de casamento. O suspeito identificado por Jonis durante quatro meses “arrancou” diversos valores por meio de PIX e empréstimos. Os valores aumentaram e ela passou a questioná-lo, até que eles se encontraram. Jonas pediu o celular dela emprestado com a justificativa de que ligaria para o filho, e realizou um PIX, para ele mesmo, no valor de R$ 1,5 mil. Após isso, o homem deixou a idosa na residência da filha dela e desapareceu. A ficha dela caiu ao olhar na conta e sentir falta do dinheiro. O caso foi registrado na Delegacia da Mulher.