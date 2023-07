Golpista faz um casal de vítima em MS

Casal cai em golpe e perde mais de R$ 5 mil em Dourados. A mulher anunciou a venda de um veículo por R$ 43.500 e despertou o interrese de um comprador. Os dois conversaram e marcaram de se encontrar para fechar a negociação.

No local uma outra pessoa ofereceu o mesmo carro no valor de R$ 32,000,00. Ele ofereceu outro carro no valor de R$ 27.000,00, mais a importância de R$ 5.000,00. O valor foi pago via PIX, mas a transação não foi concluída. O intermediador era um golpista. O caso foi registrado na DEPAC como estelionato.