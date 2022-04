Golpistas causam prejuízo de R$ 35 mil em empresa fornecedora de sal mineral em Inocência. Os fraudulentos encomendaram 250 sacos de sal mineral, carga orçada em R$ 35.000,00. Acordando em realizar o pagamento mediante boleto bancário. Na data do vencimento não existindo adimplemento, o funcionário responsável pela venda procurou saber o motivo. Descobriu que compra foi realizada em nome de um falecido. As investigações prosseguem com intuito de recuperar a carga subtraída, bem como identificar demais envolvidos.