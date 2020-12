CAMPO GRANDE/MS – Dois homens e uma mulher usaram documentos falsos; abriram uma conta em um banco da cidade e conseguiram empréstimo de R$ 30 mil, porém, o golpe foi descoberto por meio de denúncia anônima e acabaram presos ontem (17) pelo Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros).

Para a polícia chegou a informação que um homem de 27 anos, que já havia sido preso por estelionato, estava comercializando drogas na região da Vila Margarida. Ao ser abordado pelos agentes na Rua 19 de abril, o suspeito tentou fugir em um GM Celta. Ele acabou detido e, dentro do carro, os policiais encontraram papelotes de cocaína.

À polícia, o homem assumiu que estava envolvido com tráfico de drogas e crimes de estelionato, e ainda confessou que recentemente havia feito empréstimo de um banco de Campo Grande, usando documentos falsos e de outra pessoa. Na oportunidade apontou outros dois comparsas. Um deles, publicitário de 37 anos, era o “mentor” dos golpes. Os policiais foram até a casa do chefe do grupo, no Bairro Chácara Cachoeira. O suspeito assumiu o crime e disse que, quando morava em São Paulo, participava de vários grupos no WhatsApp que continham dados de correntistas e beneficiários do INSS.

Segundo o golpista, uma amiga de São Paulo veio para Campo Grande para abrir conta usando documento falso. Com esse golpe, a vítima perdeu aproximadamente R$ 30 mil. Os três foram presos e passaram por audiência de custódia hoje (18). O líder do grupo, de 37 anos, teve a prisão preventiva decretada. Os outros dois ganharam liberdade, mas serão monitorados com tornozeleira eletrônica.