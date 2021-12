Golpistas invadem conta de campo-grandense e pagam boleto de R$3.887,46 em sua conta. Um homem de 41 anos foi vítima do golpe na segunda-feira (20). A vítima relatou que recebeu notificação pelo aplicativo do banco que seu limite de cheque especial havia sido usado ilegalmente por terceiros. Ao conferir o extrato, constatou o prejuízo e registrou boletim de ocorrência. Ele disse que abiu a conta recentemente nos últimos 10 dias. Além da polícia o gerente responsável pela conta foi informado. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do centro.