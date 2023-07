Golpistas se passam por deputado e senadoras para enganar vereadores e prefeitos

O deputado federal Vander Loubet (PT) usou a rede social para denunciar tentativas de golpe utilizando o nome dele para enganar vereadores e prefeitos do interior. Ele é o terceiro da bancada federal a fazer denúncia pela rede social. As senadoras Soraya Thronicke e Tereza Cristina também usaram a rede social para anunciar tentativa de golpe, recentemente.

Na mensagem se passando pelo deputado os golpistas falam em doação de indústrias e empresas para o Município, em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Os golpistas solicitam documentações de ONG’s, cooperativas ou associações para formalização do convênio.

“Atenção, pessoal: tem criminoso tentando se passar por nós para aplicar golpes em municípios do interior do nosso

estado. Fiquem alertas e, por favor, ignorem essas mensagens! As mensagens estão sendo disparadas para prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários municipais desse número que está na imagem (67 99892-8464), mas é possível que estejam usando outros números nesse mesmo golpe. Já recebemos informações, inclusive, de que estão usando também o nome de outros parlamentares de MS, como o das senadoras @sorayathronicke e @terezacristinams”, alertou o deputado.

Por envolver a Conab, o deputado informou que vai enviar o caso para análise da Polícia Federal.

