O Google lançou hoje (10), a versão Beta do Android 11 para usuários de celulares da linha Pixel. O novo sistema operacional traz novidades com foco na comunicação entre pessoas, como as notificações em formato de bolhas, além de recursos para a casa conectada e melhorias em privacidade e segurança, incluindo a possibilidade de conceder permissões únicas para acesso de aplicativos a microfone, câmera e localização.

O lançamento ocorre uma semana após a data prevista originalmente para o anúncio oficial do sucessor do Android 10. O evento foi adiado em consequência dos protestos antirracismo que ocorrem nos Estados Unido e quase quatro meses depois de o Google disponibilizar a prévia do sistema para desenvolvedores.

A versão de testes do novo Android já pode ser baixada em smartphones a partir do Pixel 2, e estará disponível para mais celulares a partir das próximas semanas.