O governador Reinaldo Azambuja anunciou medidas de apoio a prática de laço comprido no Estado. Entre elas a inclusão da federação da modalidade nos editais da Fundesporte, que serão lançados ainda neste mês. O investimento será de R$ 3 milhões para ajudar diferentes setores esportivos, que foram prejudicados na pandemia. “A Federação dos Clubes de Laço Comprido vai poder contar com este recurso, pois estará incluído no edital. A modalidade tem a simpatia de toda a sociedade e movimenta a economia de diferentes municípios durantes as competições”, afirmou o governador, durante evento no Parque do Laçador, em Campo Grande.

O governador também avisou os “laçadores” que eles podem participar do programa “Bolsa Atleta”, que prevê auxílio financeiro a atletas para competições regionais, nacionais e internacionais. “Vamos ampliar o programa no ano que vem e os praticantes do laço cumprido podem se inscrever”.

Na solenidade, Reinaldo Azambuja ainda confirmou que fará a obra de cobertura da pista do Parque do Laçador, como mais um incentivo ao esporte. “Já era nosso compromisso e agora é só a federação enviar o projeto à Agesul para dar prosseguimento”.

Os representantes de 38 clubes de laços compridos se reuniram nesta sexta-feira (10) para definirem as datas e eventos para o retorno das atividades, após as competições ficarem paradas devido a pandemia. Eles aproveitaram o evento para agradecer o governador pelo apoio e incentivo à modalidade. “Vamos retomar as atividades agora em setembro e temos que destacar o apoio do governador a nossa modalidade. Sempre nos ajudou e cumpriu com todos os compromissos firmados com a categoria”, destacou o diretor do Parque do Laçador, Élvio Borges Garcês.

O presidente da Federação dos Clubes de Laço do MS, Pompilho Júnior, também destacou a parceria. “O governador sempre nos apoiou e nos recebeu de braços abertos. Estamos saindo desta pandemia e iniciando uma nova caminhada”.

O secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, destacou que a modalidade é uma expressão cultural do Estado e merece o apoio. “Hoje é um dia especial, quando se discute a retomada das atividades. Desde o início do mandato o governador apoiou e incentivou o laço cumprido”.

O Governo do Estado é um parceiro da instituição, contribuindo com investimentos de mais de R$ 480 mil na construção do vestiário e dos galpões e barracões do Parque do Laçador, assim como a implantação de um quilômetro da rodovia que dá acesso ao local.

Além do governador, participaram da solenidade o secretário Eduardo Riedel (Infraestrutura), o deputado federal Luiz Ovando, o deputado estadual coronel David e os prefeitos Hélio Peluffo Filho (Ponta Porã) e Agnaldo Marcelo da Silva (Antônio João), conhecido como “Marcelo Pé”.