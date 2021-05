O governador Reinaldo Azambuja anunciou na última terça-feira (5) novos investimentos em pavimentação de rodovias em Mato Grosso do Sul. Demandadas por moradores locais e pelos setores do agronegócio e do turismo, as obras prometem abrir novos corredores logísticos e dar mais competitividade à economia sul-mato-grossense.

Entre as licitações que a Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra) vai lançar nas próximas semanas estão a pavimentação das rodovias que ligam Bonito a Anastácio (MS-345/Estrada do 21), Camapuã a Ribas do Rio Pardo (MS-338), Maracaju a Placa do Abadio (MS-162), Itaquiraí a Porto Santo Antônio (MS-488) e Eldorado a Porto Morumbi (MS-295).

O programa prevê investimentos que superam R$ 170 milhões. Nesta primeira etapa, de R$ 54,5 milhões, será feita a requalificação de vias urbanas na cidade. Já o projeto global contempla a implantação do Parque Linear da Linha da Internacional, da Via Norte Sul e da Avenida Marechal Dutra, além da reforma e ampliação de Centro Cultural e a construção do Centro de Tecnologia Educacional e Inovação.

O secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel, acompanhou a reunião e destacou que Ponta Porã é exemplo para todo o Mato Grosso do Sul, já que tem capacidade financeira para contratar projetos estruturantes de bancos internacionais, como o Fonplata.