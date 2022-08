Com obras no setor de infraestrutura e educação, o governador Reinaldo Azambuja lançou novos investimentos no município de Taquarussu. Entre eles a obra da ciclovia, pista de caminhada e iluminação do acesso a Usina Laguna, na MS-473, que juntas somam R$ 4,8 milhões. Também aproveitou o evento para anunciar o asfalto que liga o município até Batayporã, sem precisar passar por Nova Andradina.

“Nós construímos uma bela parceria com a cidade, com muitos investimentos e obras em diferentes setores. Assinei hoje aqui a ciclovia e pista de caminhada, que liga a MS-453 até a entrada da Usina Laguna, junto com junto iluminação de placa solar. Estas obras foram pedidas pela população durante o programa Governo Presente”, afirmou.

O governador também destacou que nos próximos dias irá assinar ordem de serviço para asfaltar estrada que liga as cidades de Batayporã a Taquarussu, sem precisar passar por Nova Andradina. “Será uma nova opção para quem trafega por este caminho”.

Durante a solenidade, ainda citou a obra de reconstrução da Escola Estadual Doutor Martinho Marques, que está em andamento e tem investimento de R$ 4,8 milhões. “Vamos reconstruir a escola, não é uma reforma, iremos demolir e construir de novo a unidade. Os estudantes e professores daqui merecem. As 345 escolas da rede estadual passarão por reformas até o final do mandato”, destacou.

O prefeito de Taquarussu, Clóvis José do Nascimento, agradeceu os investimentos no município, que traz benefícios à população. “. Tanta coisa que Taquarussu tem recebido do Governo do Estado, somente no meu mandato de um ano e oito meses, tivemos o cascalhamento em rodovias, melhorias nas estradas, assim como estes novos investimentos. São ações nunca vista na história da cidade”.