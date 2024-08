Governador atende Coronel David e determina o retorno dos 7 níveis salariais aos militares de MS

O deputado estadual Coronel David (PL) obteve uma vitória importante nesta semana para os policiais e bombeiros militares de Mato Grosso do Sul: o retorno dos sete níveis salariais. Após reunião na governadoria, Eduardo Riedel (PSDB) anunciou sua decisão ao parlamentar, atendendo a uma demanda da classe militar, intermediada por Coronel David. Até então, a fixação horizontal salarial limitava-se a quatro níveis, com avanço decenal.

“A valorização salarial dos militares sempre foi prioridade do meu mandato e hoje, graças à sensibilidade do governador, asseguramos uma vontade de toda a categoria. Esta conquista é um resgate na valorização daqueles que dedicam suas vidas à segurança e ao bem-estar da população”, comemorou Coronel David.

O governador fez a comunicação oficial nesta quarta-feira (7), em reunião com o deputado, com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Renato dos Anjos Garnes; comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Frederico; secretário de Segurança Antonio Carlos Videira e presidentes das entidades representativas de classe.

Além disso, Eduardo Riedel anunciou as promoções aos militares com aprovação do novo QDE (Quadro de Distribuição de Efetivo) e a convocação dos 500 remanescentes do concurso público de soldado da Polícia Militar. “Discutimos muito, trabalhamos bastante nisso, mas desistir nunca foi uma opção”, disse Coronel David.

Este progresso reflete um intenso trabalho de articulação política entre Coronel David e o governo estadual, com a colaboração do secretário de Administração e Finanças, Frederico Felini. A medida atende aos pedidos dos comandos-gerais da PM e do BM, bem como das associações representativas de classe: ACS (Associação e Centro Social dos Policiais Militares e Bombeiros Militares de Mato Grosso do Sul), AME-MS (Associação dos Militares Estaduais de Mato Grosso do Sul), AOF (Associação dos Oficiais da PM), ASPRA/MS (Associação de Praças da Polícia Militar e Bombeiro Militar), AOCB (Associação dos Oficiais do Corpo de Bombeiros) e ABOIMS.