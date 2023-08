Governador de MS e ministra do Planejamento discutem na Petrobras possibilidade de retomada da UFN3

O governador Eduardo Riedel e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, participaram nesta quinta-feira (17) de uma reunião na sede da Petrobras, no Rio de Janeiro (RJ), com o presidente da empresa, Jean Paul Prates, para ouvir seus planos no PAC e a possibilidade de que eles incluam a retomada da fábrica de fertilizantes localizada em Três Lagoas.

Prates reafirmou o que disse na semana passada, durante a cerimônia de anúncio do Novo PAC, quando incluiu a produção de fertilizantes entre as metas da companhia para o plano de aceleração do crescimento do País, reafirmando o que consta do Plano Estratégico da empresa.

Prates também informou sobre a possibilidade de que em outubro haja uma visita técnica à Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN3), localizada em Três Lagoas (MS).

A eventual conclusão da fábrica de fertilizantes da Petrobras em Três Lagoas (MS) será um passo fundamental na reconstrução do país, de acordo com a ministra Simone Tebet. “A UFN3, se for concluída, reduzirá a dependência de fertilizantes importados, ao mesmo tempo em que gerará empregos diretos e indiretos no país”, afirmou Tebet.

“Foi uma reunião extremamente positiva e as perspectivas são as melhores possíveis. Agradeço o empenho da ministra e do Governo Federal nesse processo que é fundamental não apenas para Mato Grosso do Sul, mas para todo Brasil”, declarou o governador Eduardo Riedel.

A fábrica teve sua construção interrompida em dezembro de 2014, quando 81% do total da obra estava concluída.

Comunicação Governo de MS

Foto: Guilherme Pimentel