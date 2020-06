Governador de MT, Mauro Mendes (DEM) testou positivo para COVID-19. O resultado saiu na noite de ontem (3) e divulgado hoje (4), pela assessoria de imprensa do Governo Estadual. Uma contraprova foi realizado e atestou positivo para a doença. Mauro Mendes é o sétimo governador infectado pelo novo coronavírus. Os outros governadores são do Espírito Santo, Pernambuco, Roraima, Pará, Rio de Janeiro e Alagoas. Em Nota a Assessoria informou que o Governador está bem e em isolamento domiciliar sem sintomas. Ele estará em Home Office e via videoconferência.