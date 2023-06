Governador do Estado, Eduardo Riedel, visita obra do novo Quartel da 4ª CIPM em Chapadão do Sul

Chapadão do Sul (MS): O Comandante da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar, Major Adrian Giovanny Leguizamon da Costa, acompanhou o Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, durante visita as obras do novo Quartel da Polícia Militar.

A visita ocorreu na tarde da última quarta-feira (07.06) e contou com a presença da Senadora Tereza Cristina, do Prefeito João Carlos Krug e de autoridades do Estado e do município.

O novo Quartel de Polícia Militar em Chapadão do Sul será localizado na Av. Paraná, ao lado do Centro Estadual de Educação Profissional Arlindo Neckel, sendo investidos pelo Governo do Estado mais de R$5,5 milhões.

A Polícia Militar terá sua sede própria no município, assim como a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. A obra será executada pela Taurus Empreendimentos, empresa vencedora da licitação realizada pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul).