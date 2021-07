Nesta segunda-feira (26), o governador Reinaldo Azambuja se reúne com o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, para formalizar repasse de recursos ao setor da habitação. Um convênio de junho de 2020 entre a Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul) e a Amhasf (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários) será aditivado para a conclusão de 150 moradias destinadas às famílias removidas da antiga Cidade de Deus.

O aditivo foi solicitado pela Agência Municipal em razão do considerável aumento dos custos de matérias-primas da construção civil na pandemia de covid-19. Com o aumento do repasse, o novo orçamento para a edificação das 150 unidades habitacionais será de R$ 9,2 milhões, sendo R$ 7.808.665,63 de recursos do Estado/Agehab e R$ 1.399.185,46 por parte da administração municipal (Amhasf).

Entrega de viaturas

Também nesta segunda-feira (26), o governador Reinaldo Azambuja entrega 31 viaturas para unidades da Polícia Militar e da Polícia Civil, instaladas em Campo Grande e nos municípios de Água Clara, Antônio João, Dourados, Fátima do Sul, Miranda, Nova Andradina, Paranaíba e Sete Quedas. O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) também será contemplado com uma viatura.

Esta nova entrega representa R$ 5.307.560,00 de investimentos por parte do Governo do Estado, por meio fonte própria e fruto de emenda parlamentar do então deputado federal Geraldo Resende.