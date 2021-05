O Programa Governo Presente, lançado em março de 2020 pelo governador Reinaldo Azambuja contemplando os 79 municípios de Mato Grosso do Sul com investimentos de R$ 4,2 bilhões até 2022, avançou com as entregas de obras e outras em andamento em pouco mais de um ano. Trata-se do maior pacote de investimentos da história do Estado, com recursos próprios.

Com a eleição dos novos prefeitos e vereadores, no ano passado, o programa passará por um novo planejamento atendendo as demandas e reivindicações das lideranças políticas e da população de cada município. A partir desta semana, o governador Reinaldo Azambuja e secretários retornam aos principais polos para rediscutirem o programa dentro de uma nova realidade local.

Nesta manhã de quinta-feira (20), o governador e os secretários Sérgio de Paula (Casa Civil) e Eduardo Riedel (Infraestrutura) estiveram em Bonito atendendo as lideranças políticas da região Sudoeste, que abrange ainda os municípios de Caracol, Guia Lopes da Laguna, Nioaque, Porto Murtinho e Jardim.

À tarde, a agenda foi em Ponta Porã – região de fronteira, integrada por Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Coronel Sapucaia, Sete Quedas e Tacuru.

Na sexta-feira, a cidade de Naviraí sediou o encontro da região do Conesul (Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã e Mundo Novo), a partir das 8h. No mesmo dia, à tarde, o governador e secretários atendeu os prefeitos, deputados e vereadores em Nova Andradina, que integra a região do Vale do Ivinhema com os municípios de Anaurilândia, Batayporã, Deodápolis, Ivinhema, Novo Horizonte do Sul e Taquarussu.

Obras com recursos próprios

Todas as obras planejadas pelo Governo Presente são resultado de audiências com lideranças das 79 cidades sul-mato-grossenses – vereadores, prefeitos e deputados -, além de projetos que são considerados prioridades dentro das metas estabelecidas pelo plano de governo.

Os investimentos, segundo Reinaldo Azambuja, só foram possíveis porque o governo tomou medidas duras, mas necessárias, como a criação de novas faixas de contribuição do Fundersul, reforma previdenciária, renegociação de contratos e da dívida e a diminuição das secretarias para a menor estrutura administrativa do país, ao lado de Goiás.

