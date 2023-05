Governador e Secretários recebem comitiva de Paraíso das Águas

Seguindo o compromisso com o municipalismo, o governador Eduardo Riedel recebeu nesta sexta-feira (19) o prefeito de Paraíso das Águas, Anizio Andrade, que veio à governadoria com uma comitiva incluindo secretários municipais e vereadores da cidade.

Na pauta do encontro, o prefeito Anizio apresentou junto com seu secretariado e legislativo municipal demandas da cidade. A reunião foi acompanhada pelo secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Arlei Caravina, o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, e o secretário-adjunto da Casa Civil, Eder Uilson França Lima, o Tuta.

O governador agradeceu a visita dos representantes e disse que está empenhado em atender as necessidades do município e sua população. O prefeito Anizio respondeu que aguarda, em breve, uma visita do chefe do Executivo estadual a Paraíso das Águas.

Localizado no nordeste de Mato Grosso do Sul, próximo a Chapadão do Sul, Paraíso das Águas é o município mais jovem do Estado, sendo instalado oficialmente em 1º de janeiro de 2013. Atualmente a população paraisense é estimada em 5.751 habitantes, conforme dados de 2021 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).