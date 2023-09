Governador exonera diretora do Procon e troca comando da Escola de Governo

O Dário Oficial do Estado desta segunda-feira (4) traz a exoneração da Secretária Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon), Nilza Emy Yamasaki. Ela assumiu a função no dia 8 de março e deixa o cargo antes de completar seis meses.

O Procon estadual será comandado pelo atual diretor da Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul, Antônio José Ângelo Motti, que deixa o cargo para assumir a função.

A exoneração de Nilza e nomeação de Ângelo Motti ajudou na promoção de Ana Paula Martins Pereira de Assunção, esposa do ex-prefeito de Nova Alvorada do Sul, Juvenal Neto. Ela assumirá a Escola de Governo.

Nilza é servidora pública federal há 23 anos. Foi diretora na Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, do Ministério da Economia (2021/2022); secretária Nacional do Cadastro Único, do Ministério da Cidadania (2020/2021); diretora de Relações Internacionais, Institucionais e Inovação, da UFMS (2019/2020); assessora especial da Casa Civil da Presidência da República (2017/2019); e assessora especial do Ministério dos Transportes (2010-2013/2014-2016).

