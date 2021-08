A retomada do turismo em Mato Grosso do Sul tem um marco: A campanha intitulada “Desbravadores de destinos”. Lançada pelo governador Reinaldo Azambuja nesta segunda-feira, dia 23, a iniciativa consiste na divulgação de vídeos em multiplataformas como os canais Discovery Channel, Food Network, Home & Health, TLC, jornal BrasilTuris e Portal Panrotas, entre outros.

Na live de lançamento, Reinaldo Azambuja afirmou que Mato Grosso do Sul está de portas abertas para o mundo. Os vídeos, de 3 minutos e de 30 segundos, foram traduzidos para inglês e espanhol, visando o público internacional, e possuem código QR Code, que leva os interessados para o site VisitMS. Bruno Wendling explicou que os canais de divulgação foram escolhidos após um profundo estudo sobre o público-alvo.

Além de lançar a campanha promocional, Reinaldo Azambuja anunciou a publicação, no Diário Oficial de hoje, da relação dos 612 guias de turismo, microempreendedores iIndividuais (MEIs) e microempresas (MEs) selecionados no Programa Estadual “Incentiva+MS Turismo”. A portaria com a lista dos beneficiados pode ser conferida a partir da página 65.