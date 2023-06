Governador lança pedra fundamental do novo contorno viário de Chapadão do Sul

O governador Eduardo Riedel participou nesta quarta-feira (07) do lançamento da pedra fundamental do novo contorno viário de Chapadão do Sul. A solenidade ocorreu na rodovia MS-306. A obra vai melhorar a mobilidade urbana e dar mais segurança para quem passa na rodovia e aos moradores da cidade.

“Esta cidade soube construir capital social, desenvolvimento e progresso. Agora estamos aqui neste projeto consolidado, da primeira concessão de rodovia estadual, que traz resultados positivos”.

Eduardo Riedel destacou que tudo que ocorre no Estado vem deste planejamento de criar um ambiente positivo de negócios. “Estado que se propõe a ser verde, próspero, inclusivo e digital. Cria as condições do desenvolvimento. Temos um caminho extremamente positivo pela frente. Emprego e prosperidade para nossa gente”.

A obra será realizada pelo Grupo Way-306, responsável pela administração da rodovia, sendo feita em uma extensão de 12,5 km, margeando a linha férrea, promovendo a interligação do traçado. A conservação do trecho urbano será feita até o início da operação do anel viário, depois ficará sob responsabilidade da prefeitura.

“Os investimentos no Estado da empresa é graças a esta concessão junto ao Governo do Mato Grosso do Sul. Temos que agradecer esta parceria”, disse o diretor-presidente da Way-306, Paulo Nunes Lopes.

O prefeito de Chapadão, João Carlos Krug, afirmou que a obra será importante para cidade. “Hoje é o dia de comemorar, conseguimos mudar o projeto, porque era o que a população desejava. Ao invés de dividir a rodoviária vai ligar a cidade. Vamos tirar 80% do tráfego que passava pelo município”, descreveu.

Modernização viária

A obra do contorno viário vai proporcionar a modernização viária da cidade, reduzindo o risco de acidentes neste trecho, que recebe um trânsito muito pesado de cargas na rodovia (MS-306), que corta a cidade. São veículos não apenas do Mato Grosso do Sul, mas também do Norte e do Centro-Oeste.

A prefeitura divulgou que vai implantar um parque linear com diversos atrativos à população no trecho de 6,2 km da travessia urbana na MS-306, além de obras na Rua Brasil e Avenida Dois, após a conclusão do anel viário.

Para alterar o traçado original foi feito uma análise técnica pela Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de MS), que é responsável por fiscalizar a concessão estadual da rodovia.

Além do governador, participaram do evento a primeira-dama Mônica Riedel, os secretários Hélio Peluffo (Infraestrutura), Eduardo Rocha (Casa Civil), Eliane Detoni (EPE), Pedro Caravina (Segov), além da senadora Tereza Cristina e autoridades de Chapadão do Sul.