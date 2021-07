O governador Reinaldo Azambuja anunciou em reunião realizada nesta segunda-feira (12), a nomeação do secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, como presidente do Comitê Gestor do Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança da Economia). “Riedel é a pessoa que liderou a modelagem deste programa desde o início. Esteve sempre lado a lado com a equipe de Saúde. Coordenou, como secretário de Governo, grande parte das medidas relacionadas à pandemia. E agora retorna ao Prosseguir porque entendo que é a pessoa mais adequada”, acrescentou Azambuja.Com isso, Riedel volta a ocupar o cargo que define diretrizes e analisa indicadores da ferramenta de gestão do Governo do Estado. A reunião contou com a presença de membros do Comitê formado por secretários de governo e técnicos e o anúncio foi oficializado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (13).

O governador Reinaldo Azambuja salientou ainda: “Eduardo Riedel dialoga bem, tem decisões ponderadas e deleguei a ele a missão, mas continuarei acompanhando de perto, como sempre. Todas as decisões são colegiadas”. Azambuja ainda falou que decisões sobre a volta às aulas, por exemplo, também são diretamente ligadas ao Prosseguir.

Riedel reforçou os desafios do Prosseguir: “Eu vejo a maturidade deste grupo ao longo do tempo na discussão em torno do equilíbrio que é proteger a vida e a retomada da economia. O que é um desafio muito grande. É literalmente medir, medir e medir a temperatura e, assim, tomando como base a ciência e os indicadores tomar a decisão mais acertada”.

O secretário de Infraestrutura salientou ainda que “as decisões serão muito no sentido de nos adaptarmos a nova realidade, principalmente em relação à vacina. O Prosseguir nos ajuda, justamente, a não errar ou errar menos”.

“É hora de prosseguir para vencer esta doença, para salvar vidas, para recuperar prejuízos, para retomar áreas essenciais, com as voltas às aulas e, principalmente, para voltarmos a crescer como um todo”, disse Riedel ao agradecer o governador Reinaldo Azambuja e os integrantes do Comitê do Prosseguir.

Sobre o Prosseguir

Criado há exatos 13 meses, o Programa de Saúde e Segurança na Economia (PROSSEGUIR) tem como objetivo estruturar um método baseado em dados, informações e indicadores capazes de nortear os diversos agentes da sociedade, principalmente os entes públicos, a tomarem suas decisões e tornarem suas ações mais eficientes no combate à propagação e aos impactos da Covid-19 em nosso Estado.