A Assembleia Legislativa aprovou hoje (15) moção de congratulação ao governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), ao secretário de Saúde, Geraldo Resende, e prefeitos dos 79 municípios pela boa condução da crise causada pela pandemia do Coronavírus e o avanço da vacinação no Estado.

O texto é de autoria do presidente da CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação), deputado Gerson Claro (PP), em parceria com os demais membros do colegiado (Professor Rinaldo, Barbosinha, Rinaldo Modesto, Eduardo Rocha e Evander Vendramini).

A mensagem de reconhecimento também se estende aos gestores das Unidades de Saúde e a todos os profissionais envolvidos na campanha de combate à COVID-19.

Mato Grosso do Sul está sendo destaque no cenário nacional devido à agilidade na vacinação, especialmente pela atuação exemplar de todos os profissionais envolvidos.

Dados apontam que neste início do mês de Julho o Estado atingiu um percentual de 44,72% de vacinados.

“Acreditamos que o excelente trabalho desenvolvido por todos vocês foi fator fundamental para salvar vidas e contribuiu para a retomada de nossa economia”, diz um trecho da moção.