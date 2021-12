O governador Reinaldo Azambuja publicou no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) desta quinta-feira (23) decretos de promoção de dois bombeiros e 10 policiais militares, referentes ao mês de dezembro de 2021. Com a medida, a fila de promoções do ano está zerada, informou a Consultoria Legislativa do Governo de Mato Grosso do Sul. Segundo as publicações, os dois bombeiros foram promovidos com data a contar de 2 de dezembro deste ano. Já os 10 policiais com efeitos a partir de 25 de dezembro de 2021. As promoções são por antiguidade e merecimento.