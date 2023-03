O governador Eduardo Riedel participou nesta sexta-feira (17) da posse do novo Corpo Diretivo do TCE-MS (Tribunal de Contas Estadual) para o biênio 2023/2024. Durante a solenidade, destacou que a instituição é importante para o desenvolvimento do Estado e que esta parceria vai contribuir para melhorar a aplicação dos recursos públicos.

“O Tribunal de Contas é uma instituição fundamental ao bom andamento de todo Estado. Tem adquirido uma função de cada vez mais de orientação, para boa gestão e eficiência dos recursos. Teremos uma relação de respeito, estreitando os laços em busca das boas práticas de gestão, em uma sociedade rápida, exigente, que está em transformação”, afirmou o governador.

Riedel destacou que tanto o Estado como Tribunal de Contas buscam modernizar suas ações, com uso de tecnologia e sistemas que posam melhorar a gestão pública. “O Estado por exemplo terá cada vez mais a cultura do Compliance nas suas unidades gestoras, para dar eficiência nas atividades”.

A sessão especial empossou o conselheiro Jerson Domingos como presidente do Tribunal de Contas. O conselheiro Flávio Kayatt tomou posse como vice-presidente da instituição e Osmar Jeronymo na função de corregedor-geral da Corte.

“Empresto minha experiência, daquilo que nós sabemos, tendo como objetivo principal aproximar cada vez mais a sociedade do Tribunal de Contas. Sempre levando em conta nosso projeto maior que é o Mato Grosso do Sul. Ao governador vamos proporcionar tudo que for necessário para contribuir com sua administração”, afirmou o presidente do TCE.

Jerson Domingos assumiu a vaga de conselheiro no TCE em janeiro de 2015, foi vice-presidente da instituição no biênio 2021-2022 e já estava ocupando de forma provisória a presidência da Corte desde dezembro do ano passado. Antes de entrar no Tribunal exerceu o cargo de deputado estadual por cinco mandatos.

Também participaram da solenidade o presidente do TJ-MS, o desembargador Sérgio Fernandes Martins, o presidente da Assembleia, o deputado Gerson Claro, o procurador-geral de Justiça, Alexandre Magno, além das demais autoridades.