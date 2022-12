A Câmara Municipal de Campo Grande vai homenagear o Governador Reinaldo Azambuja (PSDB) com a Medalha Destaque da Década de Reconhecimento “Juvêncio César da Fonseca”. A honraria foi criada em novembro. O Governador, que encerra o seu segundo mandato em 31 de dezembro de 2022 será o primeiro a receber essa honraria. Segundo publicado, Azambuja é “uma personalidade política sul-mato-grossense, prestando relevantes serviços”.

No histórico, o presidente da Casa de Leis, Carlos Augusto Borges (PSB), conhecido como Carlão, cita a administração dos negócios da família por parte do governador, após a morte de seu pai. Fez intercâmbio nos Estados Unidos, se filiou ao PSDB e, em 1996, se elegeu pela primeira vez prefeito de Maracaju. Em 2000, foi reeleito como chefe do Executivo daquele município, quando presidiu a Assomasul, foi deputado estadual e federal, depois se elegeu e reelegeu Governador do Estado.