O governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, comemoraram nesta quarta-feira (21) a assinatura de convênios com 19 prefeitos para investimentos na saúde, educação, habitação, produção e infraestrutura.

Todas as ações resultam em um investimento total de mais de R$ 23 milhões, que serão destinados a construção de moradias, construção e reforma de escolas, aquisição de equipamentos de saúde, de ambulâncias, construção de pontes, pavimentação asfáltica, e a implantação de infraestrutura para a Feira do Produtor em Nova Alvorada do Sul.

O governador Reinaldo Azambuja exaltou o trabalho realizado pela sua gestão pra que hoje, Mato Grosso do Sul, tivesse essa capacidade de investimentos. Devolvendo o que é direito do cidadão sul-mato-grossense. Segundo ele todas as cidades estão tendo um olhar do Governo do Estado.

‘Governar é olhar para o interior da mesma forma que se olha para a Capital’, afirmou Eduardo Riedel.

Os municípios contemplados foram Batayporã, Bonito, Caarapó, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Eldorado, Guia Lopes da Laguna; Glória de Dourados, Mundo Novo, Nioaque; Nova Alvorada do Sul, Novo Horizonte do Sul, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de Mato Grosso; Taquarussu; e Três Lagoas.

PREFEITOS COMEMORAM

O prefeito de Nioaque e também presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, Valdir do Couto Junior, lembrou do dia em que o governador Reinaldo Azambuja ligou para ele depois de ver a situação das enchentes que afetaram os ribeirinhos do município. “O governador me ligou e ali nós fizemos um compromisso de arrumar uma área para essas famílias. E hoje assinamos esse convênio. Então é um governador que além de sentar com os prefeitos, abrir o diálogo, escutar as prioridades ele também tem a sensibilidade do que os prefeitos passam lá na ponta, porque ele também já foi prefeito”. O convênio no valor total de R$ 238.657,54 em parceria com o município será para a construção de três unidades habitacionais do Projeto Moradia Precária.

A cidade turística de Bonito, será contemplada com 60 unidades habitacionais, e o convênio que é uma parceria com o município soma mais de R$ 4,9 milhões, sendo 50% de cada. “Esse convênio é um sonho para a população de Bonito, porque vamos fazer ali o tão sonhado rodoanel da nossa cidade, e tirar os veículos pesados do centro de Bonito. Estamos tirando 60 famílias da área verde, e a parceria meio a meio, do Governo do Estado e do município. Agradeço muito ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário Eduardo Riedel que ajudaram a construir isso. Esse Governo tem que continuar as coisas que estão acontecendo, não podemos mudar esse Governo, pois temos que pensar no futuro”, declarou o prefeito Josmail Rodrigues.

O convênio no valor de R$ R$15.023,307,51 para Três Lagoas será voltado a execução de obra de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e urbanização da Av. Custódio Andrews. “Estamos chegando ao final do ano e o nosso papai noel, nosso governador como sempre prestigiando todos os prefeitos do nosso querido Estado e Três Lagoas não seria diferente. Esse convênio é muito importante de uma avenida que vai interligar a área central com diversos bairros do nosso município, facilitando ainda mais o ir e vir da população três-lagoense”, enfatizou o prefeito Angelo Guerreiro.

Para Guia Lopes da Laguna o investimento de R$ 1,4 milhão será para área de infraestrutura, e o prefeito Jair Scapini destaca que quanto mais obras, mais empregos são gerados. “Como administrador de uma pequena cidade do interior, agradeço muito ao governo participativo de Reinaldo Azambuja, e também ao Eduardo Riedel fazendo seu trabalho para a melhora na infraestrutura dos municípios pequenos. Esse repasse vai para a construção de uma ponte para a área rural, então é de grande benefício, onde passa toda a produção de Guia Lopes da Laguna”.

O convênio com Dois Irmãos do Buriti soma R$ 1.110,703,88. “Estamos assinando um convênio para 30 unidades habitacionais, onde o Governo entra com todo valor do material e a gente faz o terreno e a mão de obra. Isso torna possível a gente construir essas casas que sozinho, nós não conseguiríamos. São 30 famílias, para uma cidade do porte da nossa, é um volume muito significativo e a gente tá muito feliz pelo acontecido e com a gestão do Governo que está aí se renovando a cada momento e surpreendendo a gente. Um Governo muito ágil, célere e realmente falando e fazendo”, pontuou o prefeito Wlademir de Souza Wolk.

O convênio celebrado com Ribas do Rio Pardo soma R$ 2,8 mi e será voltado à reforma de três escolas. “Esses repasses são de fundamental importância, sobretudo diante da magnitude desses investimentos que nós estamos recebendo. Esses repasses servirão para que nós possamos ampliar nossas escolas e creches para que nós possamos atender as novas demandas que estão chegando ao município. Este Governo municipalista, como tem se feito presente, não só na área de educação, como em todas as áreas, nós só temos que agradecer”, afirmou o prefeito Joao Alfredo Danieze.

Os municípios de Caarapó, Coxim, Eldorado, Mundo Novo, Porto Murtinho e Rio Verde de Mato Grosso receberam uma ambulância cada. O veículo tipo furgão, Mercedes Bens, Sprinter 416 passará a atender as demandas da saúde local.

