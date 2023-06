Governo abre processo seletivo com 147 vagas para agentes de limpeza e merenda

Certame teve quase 1,5 milhão de inscritos e 47,6% de abstenção em Mato Grosso do Sul

Candidato que fez a prova para o concurso do Banco do Brasil poderá saber nesta segunda-feira (5) a nota preliminar da redação e a pontuação na prova objetiva.

Os resultados serão divulgados no site da Fundação Cesgranrio, organizadora do exame. O concurso teve quase 1,5 milhão de inscritos, entretanto mais de 700 mil não fizeram a prova, que teve uma taxa de abstenção de 47,6%.

Os candidatos poderão solicitar a revisão das notas no site da Cesgranrio nesta segunda e terça-feira (6). O resultado final do processo seletivo será divulgado em 14 de julho.

O concurso selecionará 2.149 candidatos para agente comercial – escriturário e 2.150 para agente de tecnologia – escriturário.

Além dos 4.299 postos de trabalho, haverá seleção de 2.226 pessoas para o cadastro de reserva, sendo 1.151 para agente comercial e 1.075 para agente tributário. No concurso, 20% das vagas são reservadas para candidatos que se declararam negros e 15% para candidatos com deficiência.

O gabarito do processo seletivo foi divulgado em 24 de abril. A parte objetiva teve 70 questões de múltipla escolha, sendo 10 de português, cinco de inglês, cinco de atualidades do mercado financeiro, cinco de matemática, cinco de matemática financeira, 15 de conhecimentos de informática, dez de conhecimentos bancários e 15 de vendas e negociação, além da redação.

Foram três tipos de prova diferentes para agente comercial. O gabarito da prova A; o resultado da prova B e o da prova C já estão disponíveis.

Cada prova tem cinco gabaritos diferentes. Portanto, o candidato deve checar qual é o tipo de prova que fez e a letra do gabarito de seu exame.

O salário inicial é de R$ 3.622,23 por uma jornada de 30 horas semanais, além de auxílio de R$ 1.014,42 para alimentação ou refeição, cesta-alimentação de R$ 799,38, auxílio-creche, participação nos lucros ou resultados, previdência complementar, plano de saúde, plano odontológico, auxílio a filho com deficiência e acesso a programas de educação e capacitação.

As chances de trabalho são nas agências do banco nos estados de Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal.

Quem está disputando a vaga na área tecnológica poderá receber mais de R$ 7.000 no futuro. Para isso, precisará passar por treinamentos internos e promoções. Haverá treinamento inicial por três meses, logo após a aprovação.

Depois, será possível passar para a fase dois, com salário de R$ 6.075,55, também para 30 horas semanais. Após 90 dias, poderá ocupar o cargo de assessor três da área, com salário de R$ 7.254,40 pela mesma carga horária semanal. Outra vantagem é a possibilidade de trabalho remoto híbrido.

Qual a função do escriturário?

– Orienta clientes sobre produtos e serviços oferecidos pelo Banco do Brasil – Realiza análise e conferência de documentos, inclusive assinaturas, quando possuir curso de grafoscopia – Prepara correspondências – Prepara processamento de documentos e atualização de registros – Atendimento aos clientes – Manutenção e organização dos arquivos sob sua guarda – Executa tarefas burocráticas padronizadas – Executa aplicações financeiras de clientes, segundo as normas – Recolhe e cuida de informações cadastrais e dados estatísticos – Operacionaliza equipamentos de escritório e de atendimento ao cliente e usuário – Adota ações para o cumprimento das metas determinadas à unidade onde trabalha

