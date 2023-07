Governo adotará ponto facultativo em jogos da Seleção Feminina

O paratleta Yeltsin Jacques subiu ao pódio após completar a prova de 1.500 metros em 4min03s83

O atleta sul-mato-grossense, Yeltsin Jacques, conquistou a medalha de ouro na madrugada desta quinta-feira (13), na prova dos 1.500 metros da classe T11 (atletas cegos) no Campeonato Mundial de Atletismo paralímpico, em Paris, na França. O atleta é contemplado pelo Bolsa Atleta, programa do Governo de Mato Grosso do Sul.

Após o bronze nos 5.000 metros na última segunda-feira (10), o atleta de Mato Grosso do Sul desta vez subiu ao lugar mais alto do pódio ao completar a prova em 4min03s83, novo recorde do campeonato, ao lado do atleta-guia Edelson Avila.

O japonês Kenya Karasawa terminou em segundo lugar, com a marca de 4min08s26. Já Aleksander Kossakowski, da Polônia, fez 4min08s34 e ficou com a medalha bronzeada.

Com o ouro, Yeltsin repete seu feito na Paralimpíada de Tóquio-2020, quando venceu os 1.500 metros com direito a recorde mundial, chegando ao tempo de 3m57s60.

“Muito feliz com o resultado. Sensação de missão cumprida. Não estava muito em ritmo de competição, mas conseguimos fazer um bom trabalho junto com toda a nossa equipe multidisciplinar”, salientou o fundista de 31 anos, em entrevista ao CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro).

“A rivalidade com o japonês [Kenya Karasawa] é muito boa dentro da pista, porque somos amigos fora dela. Eu fiquei na frente o tempo todo, mas sabia que ele iria vir atrás. Mas meu biotipo e minha genética me ajudam bastante, consigo ser rápido na chegada”, disse o atleta.

“Eu sabia que se chegasse nos últimos 500 metros na frente, dificilmente perderia. Agora, é ajustar os detalhes para os próximos desafios. No ano que vem, teremos dois ouros aqui em Paris se Deus quiser”, completou Yeltsin.

Campeonato

O Campeonato Mundial de Atletismo paralímpico de Paris é o primeiro após a Paralimpíada de Tóquio-2020 e é considerado o maior evento paralímpico a ocorrer na capital francesa antes dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024. Com disputas no Estádio Charlety, a competição teve início em 8 de julho e segue até o dia 17.

O Brasil está sendo representado por 54 atletas e atualmente está na vice-liderança do quadro geral de medalhas da competição, com 22 pódios no total (oito ouros, seis pratas e oito bronzes). Os brasileiros estão somente atrás da China, com 24 no total (11 ouros, sete pratas e seis bronzes).

Assine o Correio do Estado