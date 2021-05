Considerando a necessidade de manter a prestação dos serviços públicos em Mato Grosso do Sul com ações coordenadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus, o Governo do Estado ampliou o quadro de vagas de dois processos seletivos da área da saúde e convocou candidatos para a contratação.

O processo seletivo SAD/SES/VS-NS/2020 teve ampliação do quantitativo de vagas oferecidas em mais duas vagas para a função de Enfermeiro e no processo seletivo SAD/SES/VS-NS-III-2021 houve a ampliação de mais três vagas para a função Farmacêutico-Bioquímico.

Os candidatos que foram convocados para apresentação de documentos e comprovação de requisitos para a contratação deverão comparecer na Coordenadoria de Gestão de Pessoas, na Secretaria de Estado de Saúde, localizada na Avenida do Poeta, s/n, Parque dos Poderes – Bloco VII, em Campo Grande, exclusivamente no dia 14 de maio de 2021, em horário estabelecido nos editais.

Clique aqui e confira nas páginas 45 a 51 os editais na íntegra.