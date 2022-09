Com investimento de R$ 28,5 milhões, o Governo do Estado assinou o contrato para realização da obra de pavimentação, drenagem e restauração da Rua Coronel Ponciano, entre a Avenida Marcelino Pires e a rodovia BR-163. A empresa responsável terá o prazo de 720 dias (24 meses) para concluir as atividades, conforme extrato de contrato publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (16).

A obra na Coronel Ponciano vai melhorar mobilidade urbana e contribuir com o desenvolvimento da cidade. Ela é uma das principais vias urbanas de Dourados. “A pandemia afetou diversos setores e com a construção civil não foi diferente, os preços dos produtos subiram muito. Tivemos que revogar a primeira licitação e reajustar o orçamento”, destacou o secretário de Infraestrutura, Renato Marcílio.

Além da pavimentação e restauração, a via urbana vai ganhar ciclovia e sinalização viária. A duplicação será na BR-163 até a rua Palmeiras, em um trecho de 2,7 km. Depois até a Avenida Marcelino Pires segue a revitalização de mais 1,5 km.

De acordo com a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), a obra vai dispor de 7633,79 m de drenagem pluvial, 202 bocas de lobo, 2.156 metros quadrados de piso em concreto para 22 unidades de pontos de ônibus. Também estão previstos 103.365 metros quadrados de reciclagem e recomposição de pavimento.

Será executado um canteiro central entre o trevo do DOF (Departamento Operações na Fronteira) e a Rua Pedro Leite de Farias, dispondo de ciclovia, assim como alargamento da via principal e pavimentação das marginais em ambos os lados.

Em frente a prefeitura também vai ter um alargamento da pista principal, com canteiro central e ciclovia na parte lateral. Outras mudanças também terão como objetivo tornar a via mais ágil e eficiente para atender a população e comércio local.

A Coronel Ponciano abriga locais importantes de Dourados, como a sede da prefeitura, UPA (Unidade de Pronto Atendimento), Detran-MS e até o estádio Douradão. Ela também liga a área central a vários bairros da cidade. A revitalização também pretende reduzir acidentes no local, que recebe um fluxo de mais de 20 mil veículos por dia.