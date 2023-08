Governo atende pedido de Zeca e libera R$ 3,3 mi para reforma do Hospital de Guia Lopes da Laguna

O governador Eduardo Riedel atendeu a pedido feito pelo deputado estadual Zeca do PT e assinou nesta sexta-feira (25) convênio com a Prefeitura de Guia Lopes da Laguna que libera R$ 3,3 milhões para reforma total do Hospital Municipal Edelmira Nunes de Oliveira. O parlamentar celebrou a devolutiva positiva dessa demanda, que resultará em melhorias na estrutura de saúde pública disponível para a população do município e região.

No mês de junho, Zeca apresentou o pedido de reforma do Hospital Municipal de Guia Lopes da Laguna no plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, atendendo a reivindicação feita pelo vereador Assis Fabrício. O ex-governador, que no ano de 2000 atendeu ao clamor da população lagunense e construiu um hospital no município, ressaltou a importância de reestruturar o prédio.

“Quando assumi o governo só havia a carcaça de um ‘suposto’ hospital. Entendemos a necessidade da população e em 2000 construímos esse hospital. Vinte anos depois, com o apoio do governador Eduardo Riedel, tivemos a nossa indicação atendida para recuperação total dessa estrutura que vai beneficiar toda a rede pública de saúde dessa região”, comemorou Zeca.

O vereador Assis Fabrício exaltou a participação do deputado estadual Zeca do PT no acompanhamento desse pedido agora atendido pelo Governo do Estado. “O Zeca foi fundamental na celebração desse convênio que autoriza a reforma do nosso Hospital Municipal. Essa estrutura estava funcionando como um ‘postão de saúde’, e agora a nossa população ganha em qualidade de atendimento”, enfatiza o vereador lagunense.

Com a reforma do Hospital Municipal de Guia Lopes da Laguna, Zeca reforça que a estrutura de saúde da região se fortalece juntamente com ações já anunciadas pelo Presidente Lula. “A atenção à saúde é imprescindível. Agora, com esse hospital reformado, com os programas Mais Médicos e Farmácia Popular do Governo Federal, daremos condições efetivas para que a população mais humilde tenha acesso a um atendimento de qualidade na saúde pública”, finalizou Zeca do PT.

Com a assinatura do convênio, o governador Eduardo Riedel garantiu a liberação imediata de R$ 3,3 milhões para que a Prefeitura de Guia Lopes da Laguna inicie a licitação que definirá empresa responsável pela reforma total do Hospital Edelmira Nunes de Oliveira.